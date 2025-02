Schwache Jahresbilanz im Maschinenbau

Frankfurt am Main. Das zweite Jahr in Folge müssen die deutschen Maschinenbauer Auftragsrückgänge verkraften. Trotz einiger Großaufträge im Dezember blieb der preisbereinigte Wert der Bestellungen im Gesamtjahr acht Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch berichtete. Aus dem Inland kamen sogar 13 Prozent weniger Aufträge, während der Rückstand aus dem Ausland fünf Prozent betrug. (dpa/jW)