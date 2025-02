Wagenknecht: Wahl entscheidet über Zukunft

Berlin. Die BSW-Kovorsitzende Sahra Wagenknecht knüpft ihr politisches Schicksal an den Einzug ihrer Partei in den Bundestag. »Die Wahl ist natürlich auch die Entscheidung über meine politische Zukunft«, sagte sie am Mittwoch gegenüber dpa. Wer nicht im Bundestag ist, sei »in der deutschen Politik kein relevanter Faktor mehr«. Es gebe ein massives Interesse, das BSW aus dem Parlament herauszuhalten, und eine »spürbare Blockade in den Mainstreammedien«. Zu der den Wahlkampf bislang dominierenden Migrationsdebatte sagte sie, dass dieses Thema viele Menschen bewege. Allerdings gebe es »viele weitere wichtige Themen, über die in diesem Wahlkampf endlich gesprochen werden muss«. Am Mittwoch legte das BSW einen Fünfpunkteplan zur Senkung von Steuern, Abgaben, Mieten und Lebenshaltungskosten sowie zu einer Erhöhung des Mindestlohns vor. Darin enthalten ist auch die Forderung nach einer Verstaatlichung der Stromnetze. (dpa/jW)