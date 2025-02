EZB: Lohnstagnation in Euro-Raum

Frankfurt am Main. Nach Schätzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wird sich das Lohnwachstum in der Euro-Zone in Zukunft deutlich abschwächen. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Lohnindikator der EZB, der auf bereits ausgehandelten Lohnvereinbarungen zwischen Kapital und Beschäftigten basiert, wird sich das Lohnwachstum auf rund 1,5 Prozent im vierten Quartal 2025 abschwächen, verglichen mit geschätzten 5,3 Prozent im vierten Quartal 2024. Denn aus Sicht der EZB werden sich die Beschäftigten in der derzeitigen schwachen Konjunktur wegen Arbeitsplatzsicherung mit ihren Lohnforderungen zurückhalten. (Reuters/jW)