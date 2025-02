Mehr Elektroautos in der BRD zugelassen

Berlin. Der Absatz von Elektroautos in Deutschland hat im vergangenen Monat einen Sprung nach oben gemacht. Insgesamt kamen im Januar 34.498 batteriebetriebene Pkw (BEV) neu auf die Straße – ein Plus von 53,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Neuzulassungen betrug 16,6 Prozent, wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mitteilte. Im vergangenen Jahr war der Absatz von Elektroautos in Deutschland eingebrochen. Lediglich rund 380.600 E-Fahrzeuge wurden im Jahresverlauf neu zugelassen und damit fast 27,5 Prozent weniger als noch im Jahr davor. Ihr Anteil an sämtlichen Neuzulassungen betrug 13,5 Prozent. (dpa/jW)