Tunesien: Haftstrafen für Gegner Saïeds

Tunis. In Tunesien sind am Mittwoch zwei der wichtigsten politischen Gegner von Präsident Kaïs Saïed zu Dutzenden Jahren Haft verurteilt worden. Der 83 Jahre alte Chef der Partei Ennahda, Rached Ghannouchi, wurde wegen »Verschwörung« zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Er war Vorsitzender des Parlaments und befindet sich seit Frühjahr 2023 in Haft. Der frühere Ministerpräsident Hichem Mechichi, den Saïed 2021 nach einem monatelangen Machtkampf zwischen Präsident, Regierung und Parlament abgesetzt hatte, wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt. Mechichi hat Tunesien verlassen und wurde vom Gericht in Abwesenheit verurteilt. (dpa/jW)