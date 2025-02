Argentinien verkündet Austritt aus WHO

Buenos Aires. Nach den USA hat auch Argentinien seinen Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Als Grund gab Manuel Adorni, Sprecher von Präsident Javier Milei, am Mittwoch »tiefgreifende Differenzen in bezug auf das Gesundheitsmanagement, insbesondere während der Pandemie« an. Argentinien werde es nicht zulassen, dass die WHO in seine »Souveränität eingreift«. »Die Weltgesundheitsorganisation hat uns abgezockt«, hatte US-Präsident Donald Trump den Austritt der USA kurz nach seinem Amtsantritt begründet und dabei deren im Vergleich zu China höhere Beiträge moniert. Durch den Austritt Argentiniens entgehen der WHO lediglich acht Millionen US-Dollar, da sich die Wirtschaft des Landes in einer schweren Krise befindet. Dem Prinzip der UNO schadet es trotzdem. (AFP/jW)