Bertelsmann expandiert gen USA

Gütersloh. Bertelsmann setzt in den USA, seinem wichtigsten Markt, stärker auf Onlinehandel. Bertelsmann-Tochter Arvato übernimmt dafür die US-Dienstleister Carbel LLC und United Customs Services, teilte das Unternehmen am Montag mit. Man wolle in den USA weiter wachsen, sagte Arvato-Chef Thomas Rabe. Mit Carbel erwirbt das Unternehmen einen Lager-, Vertriebs- und Transportdienstleister mit Fokus auf Mode und Einzelhandel. United Customs Services optimiert Import und Export internationaler Kunden. (Reuters/jW)