US-Zölle lösen am Markt Schockwelle aus

Washington. Weltweit drückt die Zollpolitik der US-Regierung Markt- und Währungswerte, während Regierungschefs sich darauf vorbereiten, auf diese und weitere Zölle zu reagieren. Am Montag fielen Terminkontrakte für den Index der weltweit größten Konzerne S&P-500 vor Handelsbeginn um 1,7 Prozent, nachdem eine Reihe asiatischer und europäischer Börsen die größten Tagesverluste des Jahres verzeichnet hatte. Der Renminbi Yuan, der mexikanische Peso und der Euro verloren gegenüber dem US-Dollar an Wert. Der kanadische Dollar fiel auf ein 22-Jahres-Tief. Vom EU-Gipfel in Brüssel hieß es unterdessen, man sei bereit, sich zu wehren. (Reuters/jW)