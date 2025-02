Oppositionsführer in Georgien verhaftet

Tbilissi. In Georgien hat die Polizei am Sonntag abend während einer Pro-EU-Protestaktion mehrere Regierungsgegner festgenommen. Tausende von Demonstranten, die neue Parlamentswahlen forderten, hatten kurzzeitig eine Autobahn am Rande der Hauptstadt Tbilissi blockiert, was in Georgien eine Straftat darstellt. Nach Angaben eines Reuters-Reporters wurden drei Demonstranten verhaftet, darunter auch der Vorsitzende der Oppositionspartei »Koalition für den Wandel«, Nika Melia. Er soll aber gegen Kaution wieder freigelassen worden sein. (Reuters/jW)