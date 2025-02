Russland: Anschlag auf »Kollaborateur«

Moskau. Durch eine Bombenexplosion ist am Montag in Moskau ein Mann getötet worden, den die Ukraine als Kollaborateur mit Russland einstuft. Der Sprengsatz sei im Eingangsbereich eines Hochhauses mit teuren Wohnungen detoniert, berichteten russische Medien. Drei weitere Personen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Das Ermittlungskomitee geht von einem gezielten Anschlag aus. Es identifizierte den Toten als Armen Sarkisjan, Präsident des Boxverbandes in dem von Moskau kontrollierten Gebiet Donezk in der Ukraine. Kiew wirft ihm unter anderem vor, 2022 ein Bataillon mit Sträflingen gegen die Ukraine aufgestellt zu haben. (dpa/jW)