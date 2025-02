Höhere Preise für Kfz-Versicherungen

Heidelberg. Die Preise für Kfz-Versicherungen werden teurer. Wie das Portal Verivox am Montag mit Verweis auf eine eigene Umfrage mitteilte, sei davon weit mehr als die Hälfte der Autobesitzer in Deutschland betroffen. Demnach haben Versicherer vor allem Vollkaskotarife verteuert, die auch Schäden am eigenen Auto abdecken. 70 Prozent der Autofahrer mit Vollkaskopolice meldeten in der Befragung eine Preiserhöhung. Bei Autobesitzern mit der gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflicht waren es demnach 52 Prozent. Das Marktforschungsinstitut Innofact hatte Mitte Januar im Auftrag des Vergleichsportals 1.005 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. (dpa/jW)