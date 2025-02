Saudi-Arabien beliefert BRD mit Wasserstoff

Berlin. Der künftige Wasserstoffbedarf in Deutschland soll zum Teil mit Lieferungen aus Saudi-Arabien gedeckt werden. Das bundeseigene Energieunternehmen Securing Energy for Europe (SEFE) hat dazu mit dem saudischen Unternehmen ACWA Power eine Absichtserklärung über die Lieferung von jährlich 200.000 Tonnen »grünen«, also klimaneutral erzeugten Wasserstoffs von 2030 an unterzeichnet, teilte dpa am Montag mit. Die Absichtserklärung wurde in der saudischen Hauptstadt Riad von Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) und dem saudischen Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman unterzeichnet. Der mit Wind- und Solarstrom erzeugte Wasserstoff soll laut SEFE in der Chemikalie Ammoniak gebunden und per Schiff nach Europa transportiert werden. (dpa/jW)