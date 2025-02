Zwickau verbietet Bundeswehrwerbung

Zwickau. Die Bundeswehr darf in der sächsischen Stadt Zwickau künftig nicht mehr ohne Einschränkungen um Nachwuchs werben. Das berichtete Radio Zwickau am Sonntag. Der Stadtrat beschloss am Donnerstag mehrheitlich ein Verbot für städtische Liegenschaften, Veranstaltungen und Fahrzeuge kommunaler Unternehmen. Auf Antrag der BSW-Fraktion soll Zwickau als »Stadt des Friedens« positioniert werden. »Die Werbung ist irreführend, weil sie nicht die Realität widerspiegelt. Krieg ist kein Videospiel«, so die Begründung von BSW-Fraktionschef Bernd Rudolph am Montag gegenüber Bild. Auch einige CDU-Räte stimmten demnach für den Antrag. Offen blieb zunächst, ob und wann Werbung an der tarnmusterbeklebten Straßenbahn entfernt wird. (jW)