Dortmund: Freisprüche für Mafiaverdächtige

Dortmund. Ein Geldwäscheprozess gegen drei Mafiaverdächtige vor dem Landgericht Dortmund ist am Montag mit Freisprüchen zu Ende gegangen. Die drei Angeklagten wurden nach übereinstimmenden Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung freigesprochen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Vor Gericht standen die Angeklagten wegen der Vorwürfe der Geldwäsche und der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der italienischen Mafiaorganisation ’Ndrangheta. Die Anklagevorwürfe bestätigten sich demnach in dem seit Juni laufenden Prozess nicht. Die Ermittlungen waren 2020 durch italienische Strafverfolgungsbehörden ins Rollen gekommen. (AFP/jW)