Hamburg: Bewährungsstrafe für Polizisten

Hamburg. Nach körperlichen Attacken auf einen Festgenommenen hat ein Amtsgericht in Hamburg einen Polizisten am Montag zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Es sah als erwiesen an, dass der 50jährige Beamte im Mai 2024 den gefesselten Mann absichtlich mit dem Kopf gegen einen Türrahmen gestoßen und mit der Schuhspitze gegen die Stirn getreten hatte, wie die Gerichtspressestelle am Montag mitteilte. Das Urteil erging demnach wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt und wegen vorsätzlicher Körperverletzung im Amt. Das Urteil gegen den Polizisten ist noch nicht rechtskräftig. (AFP/jW)