Russland rückt in Ukraine weiter vor

Paris. Die russische Armee hat im Januar in der Ukraine einer Datenauswertung der Agentur AFP zufolge 430 Quadratkilometer Territorium erobert. Wie aus der Analyse vom Montag auf Grundlage von Daten des Instituts für Kriegsstudien (ISW) in den USA hervorgeht, rücken russische Truppen im Donbass weiter auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk bei Donezk und rund um die Stadt Kupjansk vor. Auch die ukrainischen Truppen im russischen Gebiet Kursk wurden zurückgeschlagen. Laut AFP sind die Geländegewinne umfangreicher als in den vergangenen beiden Wintern. (AFP/jW)