Neue Rechtsregierung in Belgien

Brüssel. Belgien hat eine neue, rechte Regierung. Das Kabinett um Ministerpräsident Bart De Wever von der Partei N-VA legte 240 Tage nach der Wahl am Montag in Brüssel den Eid ab. Den flämischen Nationalisten war es am späten Freitag abend gelungen, sich mit vier weiteren Parteien auf die Bildung einer Koalition zu verständigen. Die N-VA wird damit erstmals die föderale Regierung in Belgien führen. Der nun regierenden sogenannten Arizonakoalition gehören ferner die liberale Partei MR, die Zentrumspartei Les Engagés aus der Wallonie sowie die flämischen Christ- und Sozialdemokraten an. (dpa/jW)