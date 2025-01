Marianne Faithfull gestorben

Ferdy Damman/ANP Kippa/EPA/dpa

London. Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie sei »heute im Kreise ihrer Familie in London friedlich entschlafen«, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Faithfull war durch den Song »As Tears Go By« berühmt geworden.

Faithfull war eine der bekanntesten Popsängerinnen der 1960er Jahre - nicht zuletzt wegen ihrer Beziehung zu Mick Jagger von den Rolling Stones, der zusammen mit seinem Gitarristen Keith Richards den ersten Hit für die damals 17jährige schrieb. Aber auch später noch feierte Faithfull Erfolge, unter anderem 1979 mit dem Album »Broken English«. (AFP/jW)