BRD-Kapitalboss rät bei Trump zu Gelassenheit

Berlin. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, rät zu Gelassenheit und Selbstbewusstsein im Umgang mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. »Die EU kann wirtschaftlich auf Augenhöhe mit den USA mitspielen«, wurde Dulger am Sonntag von dpa zitiert. Trump hatte im Wahlkampf US-Zölle auf EU-Importprodukte angekündigt. Dulger sagte, er würde erst mal abwarten, was kommt. »Selbstverständlich wird Trump versuchen, seine Wirtschaft zu schützen.« Aber die Europäische Union sei ein Markt mit etwa 450 Millionen Menschen. »Wir sind wer, zumindest was unseren Markt angeht«, behauptete der BDA-Chef weiter, und »wer in unseren Markt hinein verkaufen will, der wird sich dreimal überlegen, ob er seinen Markt abschottet«. Damit sei am Ende niemandem geholfen. Trump werde auf ein paar Märkten sicherlich Maßnahmen ergreifen, aber nicht auf allen, mutmaßt Dulger. (dpa/jW)