Duda fordert Abbau von Nord-Stream-Pipelines

Czarek Sokolowski/AP Will unumkehrbare Fakten schaffen: Andrzej Duda mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte (Warschau, 13.11.2024)

Davos. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich am Rande des Wirtschaftsgipfels in Davos für die Demontage der 2022 durch Sprengstoffexplosionen schwer beschädigten Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 ausgesprochen. Duda sagte der britischen BBC laut einer Meldung vom Montag, die Gaslieferungen von Russland nach Westeuropa sollten auch nach einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine nicht mehr aufgenommen und die Pipelines deshalb beseitigt werden. Ein Abbau stelle sicher, dass Länder wie Deutschland nicht in die »Versuchung« gerieten, wieder Gas aus Russland zu beziehen, um ihre Wirtschaft zu stützen. (jW)