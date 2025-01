Moskau: Ukrainische Linien bei Welyka Nowosilka durchbrochen

Russian Defense Ministry Press Service via AP Setzen auch die gut ausgebauten Stellungen der ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck: Russische Soldaten im Gefecht bei Wuhledar (27.12.2024)

Kiew/Moskau. Russische Truppen haben nach Angaben aus Moskau bei Kämpfen um die Stadt Welyka Nowosilka am Rande des Donbass einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Den Einheiten sei es mit Artillerieunterstützung gelungen, die ukrainischen Linien zu durchbrechen und einen Teil der feindlichen Verbände abzuschneiden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Von ukrainischer Seite gab es dazu zunächst keine Reaktion. Tags zuvor hatte ein Armeesprecher von einer schwierigen Lage in Welyka Nowosilka gesprochen und vor einer drohenden Einkesselung der ukrainischen Einheiten gewarnt. Welyka Nowosilka war vor dem Krieg eine Kleinstadt mit etwa 5.300 Einwohnern. Das Zentrum wurde zuletzt noch von den Ukrainern verteidigt, an den Flanken im Norden und Süden stehen aber bereits russische Truppen. Es ist der südwestlichste Frontabschnitt im Gebiet Donezk, dicht an der Grenze zum Gebiet Saporischschja. (dpa/jW)