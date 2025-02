Österreich: Protest gegen Ultrarechte

Linz. Im österreichischen Linz haben am Sonnabend zahlreiche Antifaschisten mit einem Protestzug durch die Innenstadt gegen den alljährlichen »Burschenbundball« demonstriert. Bei diesem handele es sich laut Bündnis »Linz gegen rechts« um »eines der größten Vernetzungstreffen für Rechtsextreme mit Eliten aus Politik und Wirtschaft« in Europa. Bündnissprecherin Eva Reiter prangerte an, dass die Regierungsparteien FPÖ und ÖVP mit der Veranstaltung die Ausbreitung extrem rechter Gruppen förderten. (jW)