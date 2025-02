EU-Regeln für Umgang mit KI in Kraft

Brüssel. In der Europäischen Union gelten ab sofort neue Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI), berichtete dpa am Sonntag. So ist nach dem KI-Gesetz der EU (AI Act) der Einsatz von KI-Programmen verboten, die eine Bewertung nach sozialem Verhalten vornehmen. Damit können Menschen in Verhaltenskategorien eingeteilt, belohnt oder bestraft werden. Die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum soll ebenfalls grundsätzlich nicht erlaubt sein. Dabei gibt es jedoch Ausnahmen: Polizei und andere Sicherheitsbehörden sollen eine solche Gesichtserkennung nutzen dürfen. (dpa/jW)