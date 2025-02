Syriens Übergangschef besucht Saudi-Arabien

Riad. Der syrische Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa ist am Sonntag in Saudi-Arabien zu seinem ersten Auslandsbesuch eingetroffen. Begleitet von seinem Außenminister Asaad Al-Schaibani, wurde der Anführer des syrischen Al-Qaida-Ablegers Haïat Tahrir Al-Scham (HTS) von saudiarabischen Regierungsvertretern begrüßt, wie Aufnahmen aus dem lokalen Fernsehen zeigten. Demnach sollte Scharaa voraussichtlich mit dem saudiarabischen Kronprinzen und Regierungschef Mohammed bin Salman zusammentreffen. Die Agentur SANA meldete, dass es ein Treffen in Riad geben solle, ohne weitere Angaben zu machen. (AFP/jW)