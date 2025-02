Ukraine beklagt Gewalt gegen Rekrutierer

Kiew. Der ukrainische Heereschef Michailo Drapatij hat am Wochenende wachsende Gewalt gegen die eigene Armee beklagt. »Die Tötung von militärischem Personal im rückwärtigen Bereich ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf«, schrieb der Generalmajor auf Facebook und reagierte damit auf den gewaltsamen Tod von zwei Militärangehörigen allein am Sonnabend. In einem Gebäude des Kreiswehrersatzamtes im Gebiet Riwne war es zu einer Explosion gekommen, bei der ein Mensch starb. Im Gebiet Poltawa wurde am selben Tag ein Soldat einer Einberufungsstelle erschossen. (dpa/jW)