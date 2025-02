Israels Premier reist nach Washington

Tel Aviv. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump an diesem Montag über »entscheidende Themen« für Israel und die Nahostregion sprechen, wie dpa am Sonntag berichtete. Dazu gehörten »ein Sieg über die Hamas, die Freilassung aller Geiseln und die Auseinandersetzung mit der iranischen Terrorachse«, so Netanjahu. Laut Katars Außenminister ist noch nicht klar, wann die nächste Phase der Verhandlungen über die Waffenruhe in Gaza beginnt. Man hoffe, in den »kommenden Tagen« Bewegung zu sehen. Israels Armee setzte unterdessen ihre Offensive im besetzten Westjordanland fort, wobei am Sonntag im Flüchtlingslager Dschenin (Foto) ein Mensch getötet wurde. Um die Ortschaften Tubas und Tamun laufe laut AFP ein Großeinsatz, auch das Flüchtlingslager Faraa soll abgeriegelt worden sein.(dpa/AFP/jW)