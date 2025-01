jW Links und bündig: »links & bündig«

Andere Verlage und Medien bieten zum Teil eine Fülle an E-Mail-Newslettern an, die manchmal ganz spezielle Themen beleuchten, die auch nur ganz spezielle Leute ansprechen, oder manchmal die Ereignisse der vergangenen Woche mit einem langen Riemen an einführenden Worten einleiten. Für einige muss man bezahlen oder die persönlichen Daten werden weiterverkauft – oder beides.

Nicht so bei junge Welt: Unser kuratierter, kostenloser Newsletter »links & bündig«, der an sechs Tagen in der Woche erscheint, ist kurz und knackig gehalten. In fünf Minuten hat man sich einen Überblick verschafft, was in der nächsten jW-Ausgabe wichtig ist. Die Inhalte hat die Redaktion ausgewählt und mit einem kurzen Editorial versehen. Onlineabonnenten können so bereits um 20 Uhr beginnen zu lesen, Printabonnenten wissen am Vorabend schon, was sie am Morgen in der druckfrischen Zeitung aus dem Briefkasten erwartet.

Sie müssen lediglich unter jungewelt.de/ eintragen den gewünschten Newsletter auswählen, die E-Mail hinterlassen und bestätigen. Wir benötigen weder Ihre Anschrift noch Ihren Namen – und fragen sie auch nicht ab. Nach wenigen Augenblicken erhalten Sie eine Mail, in der Sie die Bestellung bestätigen müssen, damit niemand diese Funktion missbrauchen kann.

Doch wir haben noch mehr im Angebot: Während »links & bündig« das Angebot der Tageszeitung junge Welt mit einer redaktionellen Auswahl auf den Punkt bringt, informiert der Newsletter der jW-Maigalerie über anstehende Ausstellungen und Veranstaltungen von Verlag und Redaktion in den Galerieräumen, aber auch außer Haus. Das mag in erster Linie für Berliner und Brandenburger interessant sein, da jedoch immer mehr unserer Veranstaltungen auch live gestreamt werden, ist das auch eine Option für alle anderen Interessierten. Die Menge ist überschaubar, da der Newsletter in der Regel monatlich versendet wird. Das richtet sich jedoch nach der Menge des Angebots, weshalb außerplanmäßige Mails dazukommen können.

Ähnlich verhält es sich mit dem Newsletter zur Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz. Hier geben wir nach Bedarf den Planungsstand weiter, stellen Referentinnen und Referenten vor, kündigen das Erscheinen der Broschüre oder den Kartenverkaufsbeginn an und einiges mehr. Wenn Sie in Sachen Konferenz immer auf dem laufenden sein möchten, dann tragen Sie sich hier ein.

Das Austragen aus einem unserer Newsletter (oder aus allen) ist übrigens genauso simpel wie das Abonnieren. Gehen Sie wieder auf die Seite jungewelt.de/eintragen, wählen das Angebot, das Ihnen nicht mehr zusagt, tragen Ihre Mailadresse ein und bestätigen. Das gleiche finden Sie auch am Ende eines jeden versendeten Newsletters. Wir hoffen jedoch, dass Sie einen echten Gewinn aus den Informationen ziehen und unsere Newsletter lieber behalten und weiterempfehlen.