Wahlkämpfe sind Zeiten erhöhter politischer Aufmerksamkeit – andererseits drohen zwischen Pressestatements von Spitzenpolitikern und Kampfabstimmungen im Bundestag auch viele andere wichtige Nachrichten unterzugehen. Insbesondere, wenn kurz vor der Bundestagswahl die Unionsfraktion ein bisheriges parlamentarisches Tabu bricht und Mehrheiten gemeinsam mit der AfD sucht. In diesem Gewimmel von Eilmeldungen und Sondersendungen den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Denn gleichzeitig dreht die Welt sich weiter – der gnadenlose israelische Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Gaza wird fortgesetzt, US-Präsident Trump regiert mit Präsidialerlassen durch und erpresst den globalen Süden, Waffen und Geld fließen fortgesetzt in den Ukraine-Krieg, auf dass er nicht so schnell enden möge. Von alldem wird durch die Fokussierung auf das deutsche Wahlgeschehen abgelenkt.

Die junge Welt berichtet nicht nur über Parlamentsdebatten, sondern behält auch den Rest der Welt im Blick. An sechs Tagen in der Woche analysiert die Zeitung das innen- und außenpolitische Geschehen; immer mit Blick über die Tagesaufreger hinaus. Auf sechzehn Seiten – am Wochenende zusätzlich mit der Beilage »Faulheit und Arbeit« – liefert die Zeitung Einschätzungen, die anderswo nicht zu finden sind. Auch das ist natürlich eine Menge Information auf einmal. Der junge Welt-Newsletter »links und bündig«, der eine redaktionell kuratierte Auswahl der wichtigsten Artikel und Themen des Tages und ein Editorial der Chefredaktion enthält, kann hierbei als schneller Überblick dienen. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden (mehr dazu unten).

Gleichzeitig kann dieses Angebot auch als guter Überblick über die Schwerpunktsetzung der Tageszeitung junge Welt dienen – es eignet sich hervorragend zum Weiterleiten und Empfehlen der Zeitung. Im Gegensatz zu unseren Probe- und Aktionsabos, die zunächst bestellt und dann auch geliefert werden müssen, erleichtert ein E-Mail-Newsletter das Kennenlernen der Zeitung enorm. Probieren Sie es mal aus, bestellen Sie selbst den Newsletter (es genügt die Eingabe einer E-Mail-Adresse unter jungewelt.de/eintragen) – und schicken Sie ihn gerne an Ihre Freunde, Genossen und Bekannten weiter, für die die junge Welt ebenfalls eine sinnvolle Lektüre darstellen könnte. Nicht gleich 16 bedruckte Seiten, sondern ausgewählte Highlights – so kann sich jede und jeder einen Eindruck von unserer journalistischen Arbeit verschaffen.

Probieren Sie es mal aus – und empfehlen Sie es weiter! Das erhöht mit geringem Aufwand die Reichweite der jungen Welt!