Brexit belastet weiterhin Warenverkehr zur EU

London. Auch fünf Jahre nach dem EU-Austritt Großbritanniens sind die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Staatenbund belastet. Marc Lehnfeld von der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest sagte gegenüber dpa am Donnerstag, vor allem der Warenverkehr habe in den Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der BRD stark unter dem »Brexit« gelitten. Zwar habe das deutsch-britische Handelsvolumen 2024 erstmals seit dem Austritt am 31. Januar 2020 wieder das Niveau der Vor-Brexit-Zeit erreicht, doch von einer echten Erholung sei man noch weit entfernt, so Lehnfeld.(dpa/jW)