Die Berlinale hat die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader in die internationale Jury berufen. Das teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin mit. Schrader ist als Regisseurin für Filme wie »She Said« oder die Miniserie »Unorthodox« auch international bekannt. Neben der 59jährigen entscheiden die deutsche Kostümbildnerin Bina Daigeler, die chinesische Schauspielerin Fan Bingbing und der französisch-marokkanische Regisseur Nabil Ayouch über die Vergabe der Auszeichnungen im Wettbewerb. Zur internationalen Jury gehören zudem der argentinische Filmemacher Rodrigo Moreno und die US-amerikanische Filmkritikerin Amy Nicholson. Geleitet wird das Gremium in diesem Jahr vom US-amerikanischen Regisseur Todd Haynes (»May December«). Die 75. Berlinale beginnt am 13. Februar. (dpa/jW)