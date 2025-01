Israel: Verbot von UNRWA in Kraft

Tel Aviv. In Israel sind am Donnerstag zwei Gesetze in Kraft getreten, die die Arbeit des UN-Palästina-Hilfswerks UNRWA verbieten. Untersagt wird der Organisation, eine Vertretung auf israelischem Territorium zu betreiben und Dienstleistungen anzubieten. Mitarbeiter des Hilfswerks sollen Privilegien wie Immunität und Steuerbefreiungen verlieren. Israel wirft der Organisation vor, von der Hamas unterwandert zu sein. Die Vereinten Nationen fürchten nun verheerende Folgen für Millionen palästinensischer Flüchtlinge. Norwegen hat am Donnerstag daher die Zahlung von 275 Millionen Kronen (23,4 Millionen Euro) an die UNRWA bekanntgegeben. (dpa/AFP/jW)