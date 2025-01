Guantanamo: Trump will Migranten internieren

Washington. US-Präsident Donald Trump will auf dem US-Marinestützpunkt Guantanamo im besetzten Teil Kubas ein Gefangenenlager mit Platz für bis zu 30.000 Insassen einrichten. Die Einrichtung solle dazu dienen, »die schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer, die das amerikanische Volk bedrohen, zu inhaftieren«, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Einige davon seien so schlimm, dass die USA nicht einmal den Ländern trauen würden, die sie zurücknehmen müssten. Man wolle aber nicht, dass sie zurückkämen. In den ersten Tagen seiner Amtszeit hat Trump bereits Abschiebeflüge mit Hilfe des US-Militärs angeordnet. Zudem wurden mehr als 1.600 Soldaten an die US-Grenze zu Mexiko geschickt, nachdem Trump eine Notstandserklärung zur Einwanderung unterzeichnet hatte. In Guantanamo gibt es bereits eine Einrichtung für Migranten. Diese ist getrennt vom Gefangenenlager. (Reuters/jW)