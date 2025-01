Keine Gurken mehr aus Golßen

Golßen. In Golßen werden künftig keine Spreewaldgurken mehr hergestellt. Das bestätigte eine Sprecherin der Spreewaldkonserve GmbH, wie der RBB am Donnerstag mitteilte. Die Produktion in Golßen wird ab 2026 eingestellt, 220 Stellen gestrichen. Dort verbleiben noch Lager und Lkw-Abfertigung, hieß es. Eingelegte Gurken kämen noch aus dem benachbarten Schöneiche. Nach eigenen Angaben schreibt das Unternehmen wegen gestiegener Energie- und Rohstoffpreise und gesunkener Nachfrage rote Zahlen. (jW)