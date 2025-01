Verdi bestreikt DHL-Paketzentren

Berlin. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi den dritten Tag in Folge auf Warnstreiks. Wie die Gewerkschaft mitteilte, haben am Donnerstag Beschäftigte in ausgewählten, über das Bundesgebiet verteilten Paketzentren ihre Arbeit niedergelegt. Die Auswirkungen des Streiks auf Kunden könnten »betrieblich gut kompensiert werden«, hieß es seitens der Post. Verdi fordert ein Entgeltplus von sieben Prozent und drei Urlaubstage mehr für insgesamt 170.000 Postler, um der Inflation und der steigenden Arbeitsbelastung Rechnung zu tragen. Am Mittwoch hatten rund 8.000 Briefträger gestreikt. (dpa/jW)