Hessen: Behörden entziehen Waffenscheine

Wiesbaden. Die hessischen Waffenbehörden haben im vergangenen Jahr 28 Neonazis und »Reichsbürgern« die Waffenerlaubnis entzogen oder sie ihnen verwehrt. Insgesamt waren 35 Personen von entsprechenden Maßnahmen betroffen, wie das Innenministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Jeweils 14 gehören dem rechten Spektrum und der »Reichsbürger«-Szene an. Die übrigen werden anderen Gruppen zugeordnet. Insgesamt wurden 36 Waffen entzogen, darunter 21 Kurz- und 15 Langwaffen. (AFP/jW)