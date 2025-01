EU-Auto-Dialog: Von der Leyen will Aktionsplan

Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will einen Aktionsplan zur Unterstützung der Autoindustrie vorlegen. Sie habe EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas damit beauftragt, den Plan am 5. März zu präsentieren, teilte die Brüsseler Behörde mit. In dem Papier sollen die Ergebnisse eines am Donnerstag in Brüssel gestarteten Dialogs mit Konzernen, Gewerkschaftsvertretern, Umweltorganisationen und Zulieferern festgehalten werden. Die Autoindustrie der EU steht unter starkem Konkurrenzdruck. Rund 13 Millionen Menschen sind laut Kommission direkt oder indirekt durch sie beschäftigt. (dpa/jW)