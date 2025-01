Werksschließungen bei Contitech geplant

Hannover. Angesichts der Krise der Autoindustrie plant Continental bei seiner Kunststofftechniksparte Contitech Werksschließungen in vier Bundesländern. Die Maßnahmen seien eine Reaktion auf »anhaltende Nachfragerückgänge«, erklärte Continental-Vorstandsmitglied Philip Nelles am Donnerstag. Insgesamt sind rund 580 Arbeitsplätze betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Geplant ist die Einstellung der Produktion in Bad Blankenburg (Thüringen), Stolzenau (Niedersachsen) und Moers (Nordrhein-Westfalen) sowie die Einstellung des Werkzeugbaus am Doppelstandort Frohburg und Geithain (Sachsen). (dpa/jW)