Regierungskoalition in Norwegen zerbrochen

Oslo. Die Regierungskoalition in Norwegen ist am Donnerstag im Streit über die Umsetzung von EU-Verordnungen für den Energiemarkt zerbrochen. Die bäuerliche Zentrumspartei als bisheriger Juniorpartner der Sozialdemokraten tritt im Zuge der Unstimmigkeiten aus der Regierung aus, wie der Parteichef und bisherige Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum sowie Fraktionschefin Marit Arnstad in Oslo verkündeten. Das Aus der Koalition bedeutet nicht, dass Jonas Gahr Støres Zeit als Ministerpräsident vorbei ist. Seine Sozialdemokraten können bis zur nächsten Wahl alleine weiterregieren, müssen dafür aber Ministerposten neu besetzen, sagte Arnstad. (dpa/jW)