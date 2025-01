Israel und Hamas tauschen Gefangene aus

Tel Aviv. Nach Verzögerungen am Donnerstag sind Busse mit palästinensischen Häftlingen aus dem israelischen Ofer-Gefängnis nahe Ramallah am späten Nachmittag losgefahren. Insgesamt 101 Menschen sollten im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Gegenzug für drei israelische Geiseln freikommen. Unter der Begründung, es habe bei der Freilassung in Khan Junis chaotische Szenen gegeben, hatte Israel die Freilassung zunächst aufgeschoben. Für fünf thailändische Geiseln, die am selben Tag ebenfalls freikamen, werden keine palästinensischen Häftlinge entlassen. (dpa/jW)