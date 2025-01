EU-Bank verdoppelt Rüstungsausgaben

Brüssel. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2024 ihre Ausgaben für Rüstungsgüter auf eine Milliarde Euro verdoppelt, teilte die EIB am Donnerstag mit. Für 2025 sei eine weitere Verdoppelung auf zwei Milliarden Euro zu erwarten, sagte Präsidentin Nadia Calviño. Angesichts des Kriegs in der Ukraine geht es der EU um schnelle Militarisierung. Dafür wurden im vergangenen Jahr die Vorgaben für Geldflüsse von der EIB in die Industrie geändert, so dass militärisch und zivil nutzbare Güter wie Hubschrauber oder Drohnen (Dual-Use) reibungsloser finanziert werden können. Die Unterstützung reiner Rüstungsprojekte würde einen Beschluss der EU-Staaten erfordern. 51 Milliarden, also 60 Prozent der Gesamtinvestitionen, wären für Klimaschutz und Nachhaltigkeit verausgabt worden, erklärte die EIB außerdem. (dpa/jW)