Syrien: Massaker auf Marktplatz

Kobani. Nach einem türkischen Luftangriff auf die nordsyrische Kreisstadt Sirrîn bei Kobani am Dienstag hat sich die Zahl der Opfer deutlich erhöht. Der Drohnenangriff auf einen belebten Marktplatz habe mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet, 20 weitere seien verletzt worden, gaben Behörden der »Demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien« am Mittwoch an. Es habe sich um Zivilisten gehandelt. Die Polizeibehörde Asayîş sprach von einem »Massaker« und warf der Türkei aufgrund fortgesetzter Drohnenangriffe »Staatsterrorismus« gegen die Bevölkerung der Autonomieregion vor. (jW)