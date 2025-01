Serbien: Neuwahlen im Gespräch

Belgrad. In Serbien könnte es nach dem Rücktritt von Premierminister Miloš Vučević am Dienstag schon bald zu Neuwahlen kommen. Präsident Aleksandar Vučić sagte in einer Fernsehansprache am Dienstag abend, seine Partei werde sich zehn Tage lang Zeit nehmen, um zu entscheiden, ob sie eine Mehrheitsregierung bilden oder eine vorgezogene Parlamentswahl abhalten wolle. Neuwahlen könnte es im April geben, sagte er. Eine Interimsregierung komme nicht in Frage. Vučević hatte den Rücktritt mit anhaltenden Protesten gegen seine Regierung begründet, bei denen in der Nacht zu Dienstag auch eine junge Frau von Anhängern der Regierungspartei angegriffen worden war. (Reuters/jW)