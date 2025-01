»Weltuntergangsuhr«: Nur noch 89 Sekunden

Washington. Der Zeiger der sogenannten Weltuntergangsuhr ist um eine Sekunde vorgerückt. Die Macher der Wissenschaftspublikation Bulletin of the Atomic Scientists, die mit der symbolischen Uhr auf Gefahren für die Menschheit hinweisen, stellten den Zeiger am Dienstag auf 89 Sekunden vor Mitternacht. So weit ist der Zeiger in der 78jährigen Geschichte der »Doomsday Clock« noch nie vorgerückt. Als globale Gefahren bezeichneten die Wissenschaftler Atomwaffen, die Klimakrise, künstliche Intelligenz (KI), Infektionskrankheiten sowie die bewaffneten Konflikte u. a. in der Ukraine und im Nahen Osten. (AFP/jW)