EU sagt Jordanien Milliarden zu

Brüssel. Die Europäische Union hat Amman im Rahmen einer »strategischen Partnerschaft« Darlehen und Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro zugesagt. Angesichts der Krisen im Nahen Osten sei »die Stärkung der Partnerschaft zwischen der EU und Jordanien die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit«, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch nach der Unterzeichnung des Vertrags mit dem jordanischen König Abdullah II. in Brüssel. Die EU und Jordanien vereinbarten demnach, in Bereichen wie der »Sicherheitspolitik« und »Hilfen für Geflüchtete« enger zusammenzuarbeiten. (AFP/jW)