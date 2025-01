Syrien: Russische Delegation eingetroffen

Damaskus. Eine russische Delegation hat der Nachrichtenagentur TASS zufolge am Dienstag erstmals seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad die neue islamistische Führung in Damaskus getroffen. Unter den Diplomaten seien der stellvertretende Außenminister Michail Bogdanow und der Syrien-Sondergesandte Alexander Lawrentjew gewesen. Russland war jahrelang ein enger Verbündeter Assads. Nun steht die Zukunft der beiden russischen Militärstützpunkte in Syrien in Frage. (Reuters/jW)