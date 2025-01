Ukraine-Krieg: Dorf bei Charkiw erobert

Kiew. Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vom Dienstag die Ortschaft Dworitschna in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eingenommen. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag 65 von insgesamt 100 russischen Drohnen abgefangen. 28 Drohnen hätten ihr Ziel nicht erreicht, teilt das Militär mit. Bei einem Luftangriff sollen nach Angaben der Behörden jedoch vier Menschen verletzt worden sein. Auch ein Firmengelände geriet in Flammen. Aus der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine wurden ebenfalls russische Angriffe gemeldet. Hier seien vier Menschen verletzt worden, teilte Gouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. (Reuters/jW)