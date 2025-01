USA:Raketenabwehr-schirm dekretiert

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Bau eines Raketenabwehrschirms nach Art des israelischen Luftabwehrsystems »Iron Dome« für die USA angeordnet. Per Dekret wies der Republikaner am Montag (Ortszeit) das US-Verteidigungsministerium an, innerhalb von 60 Tagen einen Plan für die Umsetzung vorzulegen. (AFP/jW)