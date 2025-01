Warnstreik bei der Post verzögert Zustellungen

Berlin/Bonn. Wegen eines Warnstreiks bei der Deutschen Post ist am Dienstag ein Teil der Briefe und Pakete liegengeblieben. Von den Warnstreiks seien bundesweit rund fünf Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge an Paket- und Briefsendungen betroffen, sagte ein Post-Sprecher. Laut Gewerkschaft Verdi beteiligten sich 8.000 Beschäftigte in allen Bundesländern an dem eintägigen Warnstreik. »Die Stimmung unter den Streikenden ist gut, und sie treten mit Entschlossenheit für ihre Forderungen ein«, sagte ein Verdi-Sprecher. Verdi fordert im laufenden Tarifkonflikt ein Entgeltplus von sieben Prozent und zusätzliche Urlaubstage. (dpa/jW)