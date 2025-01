Journalist Abunimah in Türkei abgeschoben

Istanbul. Der palästinensisch-US-amerikanische Journalist Ali Abunimah ist am Montag abend in die Türkei abgeschoben worden. Das geht aus einer Nachricht hervor, die der Herausgeber der Onlinepublikation Electronic Intifada nach seiner Ankunft in Istanbul auf X veröffentlichte. Demnach sei er am Sonnabend verhaftet worden, bevor er auf einer Palästina-Veranstaltung in Zürich auftreten konnte. Ein Grund sei ihm nicht genannt worden. Außerdem prangert er an, dass Israels Präsident Isaac Herzog demgegenüber erst kurz zuvor auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit »rotem Teppich« empfangen worden sei. (jW)