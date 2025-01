UNO verurteilt Angriff im Sudan

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat den Angriff einer Miliz auf ein Krankenhaus in der Region Darfur im Westen Sudans »scharf verurteilt«, wie sein Sprecher Stéphane Dujarric am Montag (Ortszeit) in New York mitteilte. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation waren bei dem Bombardement einer Klinik in der Stadt Al-Fascher am Freitag 70 Menschen getötet und 19 verletzt worden. In weiten Teilen Sudans herrscht zudem eine Hungersnot. Laut UNO werden ab Mai 24,6 Millionen Menschen, das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung, unter »akuter Nahrungsunsicherheit« leiden. (AFP/jW)